México insiste en el rescate de Pemex y CFE como eje para alcanzar la soberanía energética

4 minutos

Ciudad de México, 1 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su Gobierno continuará con el rescate de las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al destacarlas como eje de la recuperación de la soberanía energética del país.

Durante su primer informe de Gobierno, Sheinbaum subrayó que, luego de décadas de desmantelamiento y endeudamiento, Pemex avanza con un plan estratégico 2025-2035 que “garantiza su viabilidad económica, ambiental y social”.

En tanto, la mandataria aseguró que la CFE ha sumado una mayor capacidad de generación, con nuevas plantas, y ha fortalecido sus redes de transmisión y distribución, al tiempo que persigue la meta de reducir sus emisiones contaminantes con la generación de energías renovables.

Rescate de Pemex y la petroquímica

Sheinbaum señaló que Pemex produce actualmente 1,8 millones de barriles diarios, de los cuales el 92 % corresponde a la petrolera mexicana y el 8 % a contratos privados anteriores a 2018.

La mandataria destacó la operación con bancos de desarrollo nacionales y la secretaría de Hacienda para emitir notas precapitalizadas en el mercado de deuda por hasta 250.000 millones de pesos (unos 12.500 millones de dólares) que dijo servirán para atender vencimientos de deuda y pagos a proveedores.

La jefe de Estado enfatizó además en los resultados de las refinerías, en particular la de Deer Park, en Texas, Estados Unidos, y la ‘Olmeca’, en Dos Bocas, en el estado mexicano de Tabasco, así como de la planta coquizadora de Tula, en el central estado de Hidalgo.

La mandataria presumió que, con estas refinerías, Pemex ha alcanzado una producción de 1,2 millones de barriles diarios de hidrocarburos, “casi tres veces más de lo que se produjo en 2018”.

Sheinbaum añadió que la petroquímica estatal “está de vuelta”, con incrementos en la producción de fertilizantes y la reactivación de plantas en Morelos y Cangrejera y Cosoleacaque, ambas en el Veracruz (este de México), que al cierre de 2025 producirán cientos de miles de toneladas de etileno (43.000 toneladas), polietilenos (75.000 toneladas) y amoniaco (970.000 toneladas).

CFE buscará generar más y contaminar menos

En el caso de la CFE, la presidenta adelantó que la meta del sexenio es ampliar la capacidad de generación eléctrica nacional de 54.823 a 77.000 megavatios, con la construcción de 40 nuevas plantas.

Al cierre de 2025, explicó Sheinbaum, estarán en operación cuatro centrales con 2.000 megavatios adicionales y para el año siguiente se prevén otros 350 MV.

Según Sheinbaum, la inversión total programada para la estatal eléctrica en 2025 asciende a 90.000 millones de pesos (4.500 millones de dólares).

En este sentido, la mandataria mexicana precisó que se pretende fortalecer la transmisión con dieciséis nuevos proyectos, además de que la CFE perseguirá el objetivo de cumplir el compromiso de reducir emisiones al 2030 y alcanzar un 35 % de generación renovable.

Así mismo, la presidenta resaltó programas de electrificación en comunidades indígenas y la distribución de estufas eficientes de leña en zonas rurales.

Sheinbaum recordó que las reformas constitucionales de 2025 modificaron los artículos 25, 27 y 28 para “revertir buena parte de las medidas de 2013” y consolidar a Pemex y a la CFE como empresas estratégicas del Estado mexicano.

“Cuando no hay corrupción, como en los gobiernos de la transformación, alcanza para más”, afirmó la jefe de Estado de México, al insistir en que la soberanía energética es una condición para el desarrollo con justicia social. EFE

jsm/csr/jrg

(Foto)