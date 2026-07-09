México insiste en esclarecer la posible violación de su soberanía en detención de El Mayo

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Ciudad de México, 9 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves en que persisten contradicciones sobre la captura del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024 y que su Gobierno quiere determinar si hubo violación de la soberanía nacional durante la operación que terminó con el líder del Cartel de Sinaloa en EE.UU.

La polémica se reavivó esta semana después de que se conociera que el FBI donó a un museo estadounidense la avioneta en la que aterrizó Zambada en Estados Unidos.

No obstante, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, insistió recientemente en que Washington no participó en la operación, y que ni el avión ni el piloto pertenecían a autoridades estadounidenses.

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria recordó que Salazar mantiene la misma versión que ofreció tras la captura del capo, pero cuestionó nueva información conocida recientemente.

“El ex embajador dice lo mismo que dijo hace dos años. El problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria”, señaló.

Sheinbaum aseguró que el tema trasciende la captura del fundador del Cartel de Sinaloa y se centra en el respeto a la soberanía mexicana.

La Fiscalía mexicana mantiene abierta una investigación y ha acusado al exdiplomático de haberse conducido con falsedad al negar una posible implicación de autoridades estadounidenses.

La presidenta afirmó además que su Gobierno considera que existió “omisión, mentira por parte del ex embajador” y que solicitó a la Fiscalía General de la República incorporar esos elementos a la investigación abierta sobre el caso.

También argumentó que la controversia no solo involucra un eventual incumplimiento de normas internacionales, sino las consecuencias que tuvo la captura en Sinaloa.

“Porque no solamente es la violación a la soberanía, sino lo que ocurrió posteriormente en Sinaloa al provocar un conflicto interno en un grupo delictivo por ellos”, dijo. EFE

csr/rod

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