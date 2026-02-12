México insiste en ofrecerse como facilitador de «diálogo» entre EE.UU. y Cuba

2 minutos

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este jueves en que su Gobierno está dispuesto a facilitar el «diálogo» entre Estados Unidos y Cuba, en medio de las tensiones por las sanciones anunciadas por Washington a los países que suministren petróleo a la isla y la aguda crisis económica que atraviesa el país caribeño.

“Ya lo hemos hecho. Depende de los dos países. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la embajada (de Cuba) en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita en el marco de la soberanía de Cuba”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana subrayó que esta postura responde a los principios tradicionales de la política exterior mexicana.

“Porque eso es muy importante, porque es además nuestro principio, la autodeterminación de los pueblos. Generar las condiciones para un diálogo pacífico y que además Cuba, sin que ningún país tenga la sanción, pueda recibir petróleo y sus derivados para su funcionamiento cotidiano”, sostuvo.

México ha mantenido en las últimas semanas un papel activo frente a la crisis cubana, con envíos de ayuda humanitaria y posicionamientos diplomáticos ante las sanciones de Washington.

Precisamente este jueves, dos buques de la Marina mexicana arribaron a La Habana con alimentos y productos básicos en medio de la crisis energética que sufre la isla, agravada por restricciones y tensiones en torno al suministro de petróleo.

Asimismo, el Gobierno mexicano ha confirmado que continuará enviando asistencia humanitaria y coordinando esfuerzos con organizaciones civiles para mitigar los efectos de los apagones y la situación económica en Cuba, que se ha deteriorado por el embargo estadounidense y la escasez de combustible.

En este contexto, Sheinbaum reiteró que México busca un papel constructivo en la región.

“Como lo he dicho, nosotros estamos enviando distinta ayuda, distinto apoyo, ya el día de hoy llegan los barcos. En cuanto regresen vamos a enviar más apoyo de distinto tipo”, aseveró.

La oferta mexicana se produce en medio de un debate regional sobre las consecuencias humanitarias de las medidas restrictivas hacia Cuba y del rol de actores latinoamericanos en la búsqueda de salidas diplomáticas al conflicto, en el que México ha reiterado su intención de actuar como puente de comunicación entre ambas naciones. EFE

csr/afs/lnm

(foto)(video)