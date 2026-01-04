México insiste que «no es una opción» una intervención de EEUU tras crisis con Venezuela

2 minutos

Ciudad de México, 4 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este domingo que “no es una opción” que se produzca una posible intervención de Estados Unidos en territorio mexicano.

Sus declaraciones a medios durante su visita al central estado de Hidalgo, se dan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara: «algo habrá que hacer con México” y la crisis de narcotráfico, tras la operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Cuestionada sobre si podría cambiar la política exterior mexicana hacia Washington, Sheinbaum sostuvo que no y enmarcó la relación en un “momento de colaboración” en distintos temas, en especial en el tema de seguridad.

“Ya saben ellos (el Gobierno de Estados Unidos) que esa no es una opción para nosotros (el Gobierno de México), pero estamos colaborando”, dijo.

La mandataria planteó como eje de la agenda bilateral el principio de “responsabilidad compartida” en el combate al narcotráfico y la violencia.

En este sentido, señaló que México actúa para evitar y atender la inseguridad y violencias, así como para impedir que lleguen drogas a Estados Unidos, mientras que el Gobierno estadounidense debe frenar el tráfico de armas hacia México y combatir a las redes criminales que operan en su territorio.

“Lo más importante es la responsabilidad compartida (…) ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos”, añadió.

Un día antes, en Tlaxcala, Sheinbaum condenó la intervención en Venezuela y reiteró que México se guía por la Doctrina Estrada y por los principios constitucionales de no intervención y solución pacífica de controversias, al invocar el marco de la Carta de Naciones Unidas.

También insistió en la fórmula: “Colaboración, coordinación, pero no subordinación”.

Los Gobiernos de México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España emitieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” durante las cuales fueron detenidos Maduro y Flores, al advertir que contravienen principios del derecho internacional y elevan riesgos para la población civil y la seguridad regional.

En ese contexto, Sheinbaum reiteró que la comunicación con Washington se mantiene y que México seguirá cooperando en seguridad bajo criterios de coordinación y respeto a la soberanía, mientras la región busca encauzar la crisis venezolana por vías diplomáticas y multilaterales. EFE

jsm/jlp

(foto)