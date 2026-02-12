México insta a EE.UU. a «explicar» causas del confuso cierre del espacio aéreo en El Paso

2 minutos

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno solicitó explicaciones a Estados Unidos por el reciente cierre del espacio aéreo en El Paso (Texas), al insistir en que no hubo implicación mexicana y que las autoridades estadounidenses deben aclarar lo ocurrido.

“Hasta ahora no hay una información oficial. Todavía no tenemos una respuesta. Entonces, ellos tendrán que explicar”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa, al señalar que las versiones difundidas desde Washington no han sido confirmadas formalmente por los canales diplomáticos.

El cierre temporal ocurrió esta miércoles cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) restringió los vuelos en torno al aeropuerto de El Paso, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez, por motivos de seguridad nacional, medida que fue levantada horas después al asegurar que no existía amenaza para la aviación comercial.

La restricción aérea, que duró alrededor de ocho horas, obligó a suspender vuelos comerciales y de carga, mientras agencias de seguridad estadounidenses investigaban la presencia de artefactos no tripulados que, de acuerdo con reportes preliminares, podrían estar vinculados a grupos del crimen organizado.

Sheinbaum subrayó que México no ha recibido información concluyente al respecto.

“Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, o sea, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza”, aseguró.

La gobernante mexicana explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha buscado aclaraciones directas, y enfatizó que los comunicados estadounidenses ni siquiera señalan responsabilidad mexicana.

“Ni siquiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México”, afirmó.

Asimismo, insistió en que el episodio no tuvo repercusiones del lado mexicano de la frontera “sino solamente en El Paso”, dijo.

El incidente generó incertidumbre en una zona de alta interconexión aérea y comercial entre ambos países, en medio de la cooperación bilateral en seguridad fronteriza.

Las autoridades estadounidenses han sostenido que la restricción fue una medida preventiva y que las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad tras su levantamiento.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno mantendrá el seguimiento diplomático del caso y que espera información oficial para aclarar los hechos. EFE

csr/afs/seo

(foto)(video)