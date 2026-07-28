México insta a EE.UU. a «mirarse a sí mismo» tras acusaciones sobre control de carteles

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Ciudad de México, 28 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó este martes entrar en una confrontación con el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien afirmó que los sistemas político, judicial y legal mexicanos no funcionan porque los carteles controlan el territorio, y pidió a EE.UU. “mirarse a sí mismo” en el tema de consumo de drogas.

«Como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos relacionado con el narcotráfico”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.

Respecto a las declaraciones de Miller, la gobernante mexicana descartó polemizar con el funcionario estadounidense y subrayó que el Gobierno mexicano responde únicamente a la voluntad de la ciudadanía.

«No, no, no vamos a entrar en debate. Hay buena coordinación y saben que nosotros, en México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más, gobierna el pueblo. Y somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país. Y hay resultados», afirmó.

Sheinbaum insistió en que no responderá de manera personal a las declaraciones de Miller y atribuyó parte del discurso político en Estados Unidos al contexto electoral de ese país.

«Entonces, no voy a entrar en debate particular con él. Recuerden que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña porque tiene que ser el propio Estados Unidos», sostuvo.

Las declaraciones de la presidenta ocurren después de que Miller asegurara, durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera en el Departamento de Guerra, que los carteles mexicanos han convertido a México en un país donde «el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal no funcionan» porque las organizaciones criminales controlan el territorio y eliminan a quienes obstaculizan sus actividades.

El funcionario estadounidense también comparó a los carteles mexicanos con grupos como Estado Islámico (ISIS) y Al Qaeda, al recordar que Washington los considera organizaciones terroristas extranjeras.

Además, afirmó que estas organizaciones no solo introducen narcóticos en Estados Unidos, sino que buscan desestabilizar su democracia y el Estado de derecho.

Frente a ello, Sheinbaum reiteró que ambos países mantienen mecanismos de cooperación, aunque cada uno actúa dentro de sus respectivas jurisdicciones.

“Nosotros trabajamos en nuestro país y nos coordinamos en muchos temas. Tenemos mucha coordinación, incluido en seguridad», expresó.

La presidenta enfatizó que la estrategia bilateral debe sustentarse en el respeto a la soberanía de ambos países y concluyó que «cada quien opera en su territorio».

Las declaraciones ocurren en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, armas y personas, aunque persisten diferencias sobre el diagnóstico del fenómeno del narcotráfico y la responsabilidad de cada país en su combate, un tema que suele cobrar relevancia en el debate político estadounidense durante los procesos electorales. EFE

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