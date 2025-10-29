México insta a EEUU a mejorar protocolo contra narcotráfico en el mar tras reciente ataque

3 minutos

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que pidió al canciller, Juan Ramón de la Fuente, reunirse con el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, para dialogar sobre cómo mejorar el protocolo de combate al crimen organizado en aguas internacionales, tras los recientes ataques de EE. UU. a presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

“Hablé con el canciller y le pedí que convocara al embajador para decirle que lo que queremos es que ese protocolo se mejore, en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos, pero que se siga operando”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó que el martes hubo una intervención de Estados Unidos contra una lancha que llevaba presuntamente droga en las aguas internacionales.

Sheinbaum detalló que el incidente ocurrió “en la ubicación en latitud y longitud de nuestro país, en aguas internacionales”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados”, afirmó.

La propuesta de la mandataria fue realizar una operación conjunta con la Marina de México, en caso de que las lanchas, presuntamente vinculadas con el narcotráfico, estén cerca de las aguas internacionales del país, y se arreste a los tripulantes.

Sheinbaum informó que el canciller mexicano convocó al embajador estadounidense para abordar el tema, ante la preocupación de que estas acciones puedan implicar riesgos para ciudadanos mexicanos o violaciones a la soberanía nacional.

“No queremos que haya violación a nuestra soberanía ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la zona económica, precisamente porque se está actuando. Y segundo, porque pudiera haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, presunto delincuente, en una de estas embarcaciones”, advirtió.

La presidenta añadió que el embajador estadounidense expresó su disposición para revisar el protocolo existente y plantear mejoras dentro de las instancias correspondientes en su país.

“Estuvo de acuerdo en principio el embajador, tiene obviamente que llevarlo a las distintas instancias del Gobierno de Estados Unidos, pero en principio estuvo de acuerdo en que se promueva que se siga un protocolo como el que se venía utilizando previamente”, señaló Sheinbaum.

Además, la mandataria confirmó que si se vuelve a presentar un sobreviviente a un ataque de Estados Unidos a una presunta lancha vinculada con el narcotráfico, México volverá a intervenir, pues «es un asunto humanitario y además parte del derecho internacional en la mar».

México y Estados Unidos dialogaron el martes sobre «cooperación marítima», tras el ataque de EE.UU. a cuatro embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en las que viajaban 14 personas en el océano Pacífico, con un sobreviviente que está en búsqueda activa por parte de la Marina mexicana. EFE

