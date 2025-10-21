México invertirá 430 millones de dólares en modelo universal de atención al cáncer de mama

3 minutos

Ciudad de México, 21 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes la creación de un modelo universal para la atención del cáncer de mama, que implicará una inversión aproximada de 8.000 millones de pesos (unos 430 millones de dólares) y busca garantizar diagnóstico y tratamiento oportuno para todas las mujeres.

“Sabemos todos que la detección temprana y la atención temprana pues salva vidas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana explicó que actualmente hay 656 mastógrafos operando en el sistema público, por lo que el Gobierno decidió adquirir 1.000 mastógrafos y 1.000 ultrasonidos adicionales entre 2026 y 2027.

“Necesitamos 1.000 más que los vamos a adquirir entre 2026 y una parte del 2027. ¿Dónde van a estar ubicados? Pues en lugares de acceso para las mujeres”, indicó.

Sheinbaum detalló que además se establecerán 20 centros adicionales de diagnóstico a distancia, que se sumarán a los 64 ya existentes.

“De tal manera que se toma la radiografía y el ultrasonido, se envía digitalmente y ahí va a haber médicos especialistas que estén interpretando y de manera pronta le puedan dar su diagnóstico a la mujer”, explicó.

El plan incluye la construcción de 32 centros oncológicos para la mujer, uno por cada estado del país, con hospedaje para pacientes y familiares.

“Así como ese queremos hacer otros 31, uno por cada estado de la República con su albergue, de tal manera que la mujer, no importa qué tan alejada esté, pueda llegar a recibir su atención”, señaló.

La presidenta destacó que este nuevo esquema representa “un modelo de atención integral al cáncer de mama, desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres”.

Subrayó además que será universal, es decir, que una mujer afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrá atenderse en el IMSS-Bienestar o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sin restricciones.

“Esto cambia por completo lo que se ha hecho en México. Esto realmente es un modelo de atención integral al cáncer de mama, desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres. ¿Cuánto cuesta esto? Cerca de 8.000 millones de pesos”, afirmó.

Cinco estrategias

El secretario de Salud, David Kershenobich, recordó que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en México.

El funcionario explicó que el nuevo modelo contempla cinco estrategias: campañas educativas, detección oportuna, diagnóstico rápido, tratamiento integral y continuidad de la atención.

“La mejor defensa contra el cáncer de mama es detectarlo a tiempo”, enfatizó.

Según el secretario de Salud, los tiempos de atención se reducirán drásticamente: el diagnóstico deberá realizarse en menos de 30 días tras la sospecha y el tratamiento deberá comenzar en un máximo de 21 días.

Sheinbaum estimó que el modelo estará plenamente implementado en uno a dos años y permitirá reducir significativamente la mortalidad por cáncer de mama para 2027. EFE

csr/afs/eav

(foto)