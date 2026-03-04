México investiga como feminicidios los asesinatos de una estudiante y una madre buscadora

Ciudad de México, 4 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que las autoridades están investigando como feminicidios los recientes asesinatos de una madre buscadora en el estado Sinaloa (noroeste) y de una estudiante de 18 años en Morelos (centro), cuyo cuerpo apareció en un polígono once días después de su desaparición.

En su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México, la mandataria destacó que en el caso de la joven estudiante, Kimberly J., ya hay una persona detenida que era «cercana» a la víctima, mientras que en el caso de la madre buscadora los investigadores tienen un vídeo en el que se ve a una persona, también conocida por la fallecida, que «lamentablemente ejecuta» el crimen.

Sheinbaum no dio más detalles de las investigaciones, pero destacó que ambas parten de la premisa de que se trata de dos casos de feminicidio, es decir, un asesinato por razones de género.

«Son casos distintos y en todos los casos está participando siempre el Gabinete de Seguridad para poder garantizar la seguridad de las y de los jóvenes de México», sentenció.

El crimen contra Kimberly, cuyos familiares denunciaron la desaparición el pasado 20 de febrero, ha desatado una oleada de indignación en México, con marchas para exigir justicia en un país en el que alrededor de 10 mujeres son asesinadas diariamente.

El fiscal general de Morelos, estado donde ocurrió el feminicidio, dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales que comprendía el «dolor y la indignación» de la familia, al tiempo que destacó que hay un individuo detenido, un estudiante de la universidad estatal, por estos hechos.

«En esta institución (la Fiscalía de Morelos) no permitiremos que se criminalice a ninguna víctima. Kimberly tendrá justicia. No habrá impunidad», aseguró.

Este feminicidio ocurre después de que el viernes pasado se hallara el cuerpo sin vida de una madre buscadora en Sinaloa, cuyo hijo había desaparecido recientemente.

Dio la casualidad que la propia presidenta se encontraba en ese momento de gira en el estado, uno de los más violentos en todo México.

Los dos hechos se suman, además, a otro caso reciente de estas características: el hallazgo del cuerpo de una joven de 19 años en el céntrico Estado de México, en un crimen cometido presuntamente por Daniel ‘N’, quien habría confesado a las autoridades su responsabilidad, así como el lugar donde estaba el cadáver, según medios locales.

Estos tres asesinatos, a pocos días de que se celebre el 8 de marzo, evidencia la lacra persistente de la violencia contra las mujeres en un país como México, donde 10 mujeres son asesinadas cada día. EFE

