México investiga el asesinato del director de un medio digital en el centro del país

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Ciudad de México, 17 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes que las autoridades federales investigan el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, director de un medio de comunicación digital, ocurrido el jueves en el céntrico estado de Puebla.

“Hoy en la mañana se presentó en gabinete y están en investigación”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Quintana Roo, al ser preguntada sobre el homicidio del comunicador, director de Noticias San Martín Texmelucan.

La mandataria señaló que las autoridades analizan un video relacionado con el ataque y mantienen comunicación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aunque no ofreció detalles sobre su contenido ni sobre las posibles líneas de investigación.

“Hay un video del periodista previo que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones”, expresó la mandataria.

Martínez Contreras, quien también se desempeñaba como maestro, fue asesinado a tiros la mañana del jueves en el municipio de San Martín Texmelucan, a unos metros de su domicilio, según los primeros reportes difundidos por autoridades y medios locales.

Paramédicos acudieron al lugar tras recibir el reporte de una agresión armada, pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por agentes de seguridad mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla inició las diligencias y abrió una carpeta de investigación.

Hasta ahora, las autoridades no han informado de personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil del crimen.

El Gobierno municipal de San Martín Texmelucan confirmó el asesinato y expresó sus condolencias a familiares y amigos del comunicador, quien dirigía un portal dedicado a la cobertura informativa de esa región del norte de Puebla.

La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 indicó que el periodista cubría asuntos de seguridad y hechos de alto impacto, por lo que pidió a la Fiscalía estatal y a la Fiscalía General de la República una investigación “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial”.

La organización exigió que la labor periodística de Martínez Contreras sea considerada como una línea prioritaria de investigación y solicitó medidas de protección para sus familiares.

El homicidio ocurre en un contexto de violencia persistente contra la prensa en México, considerado por organizaciones internacionales uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra, donde se han registrado 11 reporteros asesinados desde la llegada al poder de Sheinbaum en ocubre de 2024.

Reporteros Sin Fronteras ha documentado más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en México desde el año 2000, mientras que Artículo 19 registra 176 comunicadores asesinados y 32 desaparecidos durante el mismo periodo. EFE

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