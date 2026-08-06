México investiga el nexo del homicidio de un influencer con mensajes sobre un cártel

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Las primeras investigaciones sobre el móvil del homicidio de un influencer en México apuntan a publicaciones que hizo la víctima sobre un grupo criminal, informaron el miércoles las autoridades.

César Gastelum fue asesinado de un balazo el martes de noche durante una transmisión en vivo en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, sumido en una guerra sangrienta entre facciones del cártel fundado por Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, se encontraba con dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto en redes sociales transmitido en vivo. Una motocicleta se detuvo de repente a su lado y uno de los dos ocupantes le disparó en la cabeza.

El crimen quedó registrado en el directo -retirado luego por la plataforma- y en cámaras de seguridad.

«Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo», escribió en X el gabinete de Seguridad, que agrupa las dependencias responsables en esta materia.

No precisó qué organización criminal, pero desde 2024 están enfrentadas dos células del Cártel de Sinaloa en una guerra que ha dejado más de 2.000 muertos: una liderada por los hijos del «Chapo» y otra por los seguidores del cofundador Ismael «El Mayo» Zambada tras su captura en Estados Unidos.

A los influencers locales se les vincula normalmente con bandos criminales en disputa, según la prensa mexicana, que explica estas muertes como venganzas o intimidación.

La influencer Valeria Márquez, quien compartía contenido sobre belleza, fue asesinada por ejemplo en mayo de 2025 en Jalisco también cuando hacía una transmisión en vivo. Las autoridades ligaron el homicidio con su expareja, el hijo de un cabecilla del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En mayo de 2017, otro influencer conocido como «El pirata de Culiacán» fue asesinado a balazos. El crimen ocurrió luego de que hiciera un video en el que mencionaba a Nemesio Oseguera «El Mencho», líder del CJNG, quien murió en febrero en un enfrentamiento con el ejército.

yug/jt/cr