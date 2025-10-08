México investiga muerte de seis personas por disparos de militares en Tamaulipas

1 minuto

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa investiga el caso de seis personas, presuntamente trabajadores jornaleros, que fallecieron por disparos de militares en el norteño estado de Tamaulipas el pasado 6 de octubre.

La jefa de Estado señaló que se tiene que «revisar qué pasó primero, para poder tener todos los datos de qué ocurrió», aunque remarcó que el uso del arma de fuego «tiene que ser racional» y que «hay una ley que establece bajo qué condiciones».

Defensa relató el martes que a las 20:00 horas del 6 de octubre, sobre la carretera de Ciudad Mante-Tampico, en el estado de Tamaulipas (fronterizo con Estados Unidos), «personal militar que se desplazaba en tres vehículos refirió que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de los tres vehículos».

Por lo que, agregó, «al percibir una amenaza a su integridad fisica y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas», uno de los cuales perdió la vida durante su traslado al hospital.

Tras los hechos, la Fiscalia General de la República (FGR) de México inició una investigación, para cumplir las diligencias necesarias «y se determinen las responsabilidades que correspondan». EFE

jmrg/afs/pddp

(foto)