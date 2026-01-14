México investiga posibles «omisiones» en descarrilamiento de tren que dejó 14 muertos

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabg) de México, Raquel Buenrostro, informó que las autoridades están realizando una auditoría «detallada» para hallar posibles omisiones o irregularidades relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca (sur), en diciembre pasado, que dejó 14 pasajeros fallecidos.

En declaraciones a los medios de comunicación, la funcionaria detalló que el objetivo de esta investigación es ver «que no haya habido alguna omisión» por parte de alguna empresa, servidor público o un proveedor que haya provocado el mortal accidente.

Aunque esto es algo que se realiza de forma rutinaria, la titular de la Sabg señaló que pese a que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del que formaba parte el tren siniestrado, fue investigado el año pasado, ahora será auditado de forma «más detallada con el objeto que se haga justicia».

Sobre el accidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reclamó la semana pasada que se aceleren los procesos para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas, y destacó el compromiso de su Gobierno en su atención y compensación «conforme a la ley».

El Corredor Interoceánico, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e inaugurado en 2023, se había presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá al conectar el Pacífico y el Atlántico mexicano, como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país, aunque también ha enfrentado desafíos relacionados con infraestructura, seguridad y oposición de algunas comunidades. EFE

