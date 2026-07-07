México investiga si EEUU violó su soberanía para capturar a importante capo

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México informó el martes que investiga si Estados Unidos violó su soberanía al capturar al capo del narcotráfico Ismael «El Mayo» Zambada en 2024.

La duda ya existía, pero un avión exhibido por el FBI como parte de la operación para la detención renovó la pregunta.

«De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución» mexicana, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en rueda de prensa al anunciar la investigación.

Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín «El Chapo» Guzmán, fue arrestado a su llegada en avión a territorio estadounidense en julio de 2024, al mismo tiempo que Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio.

Ambos viajaron juntos luego de que Guzmán López secuestrara a Zambada, según denunció «El Mayo» luego de su captura.

En diciembre pasado, al declararse culpable de narcotráfico ante un tribunal federal en Chicago, Guzmán López reconoció haber engañado a Zambada para trasladarlo a Estados Unidos.

El hijo del «Chapo» confesó que buscaba cierta indulgencia por parte de la justicia estadounidense.

La embajada de Estados Unidos en México negó en 2024 haber planificado la captura de Zambada.

Pero Sheinbaum lo puso en duda el martes, luego de que su gobierno constatara que el avión que trasladó a Zambada y a Guzmán López estaba en exhibición en un museo en Texas.

«Todo parece indicar que el embajador de Estados Unidos mintió», dijo la mandataria en su rueda de prensa matutina.

Medios mexicanos informaron de la exhibición la semana pasada.

La embajada estadounidense en México refirió cualquier consulta sobre el tema directamente al FBI.

– «Reciprocidad» –

Desde su regreso al poder en 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que los cárteles controlan México y amenazó con medidas unilaterales si las autoridades mexicanas no controlan el trasiego de drogas a través de la frontera común.

El republicano ha amenazado con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, que en más de un 80% tienen como destino Estados Unidos.

Sheinbaum niega las afirmaciones de su homólogo estadounidense y ha rechazado su oferta de realizar operaciones conjuntas. El martes descartó que el caso Zambada implique un cese de la cooperación bilateral en seguridad, pero reclamó transparencia en las acciones antidrogas de Estados Unidos.

«Tiene que haber confianza entre ambas naciones y tiene que haber reciprocidad», afirmó el martes la mandataria. «No puede ser que Estados Unidos nos pida algo y que nosotros no podamos pedir lo mismo».

«Lo que nosotros consideramos más allá de las sanciones o no, o de las medidas judiciales que se puedan tomar, es que esto quede claro», dijo.

En abril pasado, México y Estados Unidos chocaron debido a la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en suelo mexicano sin autorización del gobierno de Sheinbaum.

La presencia de los funcionarios solo se conoció debido a que murieron en un accidente automovilístico al regresar del operativo.

– «Versiones contradictorias» –

En la rueda de prensa este martes, la secretaria de Gobernación (Interior) de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el avión que trasladaba a Zambada y a Guzmán López aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, y no en El Paso, Texas, como indicaban versiones anteriores.

Señaló que la aeronave tenía las siglas alteradas y el transpondedor apenas encendido antes del descenso. Y recordó que la embajada de Estados Unidos en México informó en 2024 que ninguna agencia de ese país participó en el despliegue.

«La avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra (…) el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia», indicó Rodríguez junto a Sheinbaum.

«Las versiones son contradictorias», subrayó.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó por su parte que los homicidios en el estado de Sinaloa se dispararon más de 230% tras la detención de Zambada, que desató la confrontación entre sus herederos y los «Chapitos».

Actualmente, «El Chapo» cumple cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos. Sus hijos, Joaquín y Ovidio López Guzmán, esperan sentencia en ese país, al igual que Zambada.

ai/jt/ad