México invoca la Convención de Viena para que Brasil resguarde su embajada en Perú

São Paulo/Ciudad de México, 25 ene (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este domingo que solicitó al Gobierno de Brasil custodiar su Embajada y sedes diplomáticas en Perú, al activar un mecanismo previsto en la Convención de Viena, tras más de dos meses de ruptura de relaciones con el país andino, a lo cual el gigante suramericano accedió.

«A solicitud del gobierno de México y con el consentimiento del Gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano, de conformidad con los incisos b) y c) del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961», apuntó la SRE en un comunicado.

La cancillería mexicana detalló que esta representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

El Gobierno brasileño confirmó este domingo que representará los intereses y asumirá la custodia de las sedes diplomáticas de México en Perú, «atendiendo a la solicitud del Gobierno mexicano y con el consentimiento del Ejecutivo de Perú».

El sábado, la cancillería peruana informó que Brasil estaba a cargo de los asuntos diplomáticos de México en Perú, y señaló que «al haberse roto las relaciones diplomáticas con México, este país tiene el derecho de solicitar que otro país se encargue de sus asuntos diplomáticos», pero aclaró que no los consulares ni económicos.

Medios locales difundieron imágenes del cambio de bandera, de la mexicana a la brasileña, en la Embajada de México, ubicada en el distrito financiero de San Isidro, en la capital peruana.

En noviembre pasado, el Gobierno de transición de Perú, liderado por el derechista José Jerí, anunció la ruptura de relaciones con México, después de que el país norteamericano otorgara asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Chávez se refugió en la Embajada mexicana en Lima y, días después, fue condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La Administración de Jerí ha interpretado la concesión de asilo como un acto inamistoso e incluso el Congreso peruano declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona non grata por su «inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú».

Chávez todavía permanece en la embajada a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país.

En 2024, Brasil también asumió la representación de Perú en Venezuela, pues ambos rompieron relaciones diplomáticas después de que el país andino reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño.

También, custodió durante un tiempo la legación argentina en Caracas por la misma razón. EFE

