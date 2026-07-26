México lamenta el ataque mortal durante una marcha del Orgullo en Alemania

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Ciudad de México, 26 jul (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó este domingo sus condolencias a Alemania por el ataque ocurrido durante la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ en Berlín, que provocó la muerte de una persona y 29 heridos en el Tiergarten, un parque en el centro berlinés.

«La @SRE_mx expresa sus más sinceras condolencias al pueblo de Alemania por el lamentable ataque ocurrido durante la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ en Berlín», señaló la Cancillería mexicana a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

A su vez que condenó «todo acto de violencia» y manifestó «su solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por este hecho».

Las fuerzas especiales alemanas abatieron este domingo a Abdul Ballout, el principal sospechoso del ataque mortal.

Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana, fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en el distrito de Spandau, en el noroeste berlinés, y tiene entre sus antecedentes condenas por delitos de lesiones y de extorsión con violencia cometidos entre 2019 y 2022. EFE

abz/rrt