México lanza plan de 6.500 millones de dólares para impulsar sector textil y de calzado

Ciudad de México, 18 nov (EFE).- México anunció este martes el Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado mediante un acuerdo con el BBVA y la Nacional Financiera (Nafin) para financiar conjuntamente 120.000 millones de pesos (6.543 millones de dólares) en respaldo de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de “dos de los sectores más emblemáticos” del país.

La financiación se debe a que la industria textil y del calzado puede ayudar, «de manera muy relevante» a crear empleos en 2026, indicó secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el acto de presentación de la iniciativa.

El plan busca recuperar 50.000 puestos de trabajo de una industria que perdió 100.000 empleos por la merma de competitividad con los mercados internacionales.

Asimismo, se espera que esta alianza consiga que 50.000 empresas de los sectores obtengan financiación en los siguientes 12 a 18 meses. EFE

