México lanza plan para acelerar renovación del transporte pesado y reducir emisiones

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Ciudad de México, 26 mar (EFE).- El Gobierno de México lanzó este jueves un programa para acelerar la renovación del autotransporte pesado, con una bolsa de 6.000 millones de pesos (unos 333,3 millones de dólares) en apoyos fiscales y financieros, que incluye nuevas reglas de seguridad y emisiones, así como controles a la importación de unidades usadas, con el objetivo de preservar 200.000 empleos.

En su habitual conferencia en Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum presentó el plan como una estrategia que, además de elevar la producción nacional de vehículos de carga, busca mejorar las condiciones del autotransporte en el país y abatir emisiones.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que se trata de un paquete sin precedente en lo que va del siglo.

Ebrard detalló que en México hay unos 1,2 millones de vehículos pesados registrados y que el plan podría multiplicar por seis la velocidad de renovación, abriendo la puerta a alrededor de 60 % de quienes no han podido cambiar sus unidades, sin que ello implique sustituir ese porcentaje de toda la flota.

El programa incluye figura un incentivo fiscal del Plan México que permitirá deducir en un solo año la compra de vehículos pesados producidos o ensamblados en el país, en lugar de hacerlo en cuatro, con 2.000 millones de pesos (unos 111,1 millones de dólares).

Asimismo, conlleva la reactivación de un esquema de garantías con Nacional Financiera, con 250 millones de pesos iniciales (13,9 millones de dólares), dirigido sobre todo al “hombre y mujer camión”, así como a micro y pequeñas empresas transportistas.

Por su parte, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), calificó la decisión de estratégica y recordó que el autotransporte mueve más del 80 % de las mercancías del país, mientras la flota tiene una antigüedad promedio de 19 años.

Arzate añadió que la industria, integrada por 15 fabricantes, se comprometió a elevar el contenido regional de 64 % a 70 % hacia 2027 y el contenido estrictamente mexicano de 14 % a 20 % entre 2026 y 2027, en línea con el T-MEC y el Plan México.

Por último, Ebrard agregó que, para el norte del país, la renovación ayudaría a cerrar la brecha tecnológica frente a la flota de Estados Unidos. EFE

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