México llama a construir una IA con enfoque ético y centrada en las personas

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Ciudad de México, 24 jul (EFE).- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, defendió este viernes una gobernanza internacional de la inteligencia artificial (IA) basada en principios éticos, inclusión y derechos humanos, al advertir que el desarrollo tecnológico debe fortalecer a las personas y no profundizar las desigualdades existentes.

Al inaugurar en Ciudad de México la Reunión Regional para América Latina y el Caribe de la iniciativa IA y Desarrollo Humano, organizada junto con Naciones Unidas, el canciller sostuvo que el principal desafío no es únicamente regular la tecnología, sino definir el papel que tendrá en el desarrollo de las sociedades.

«¿Qué nos hace humanos en la era de la inteligencia artificial?», planteó Velasco al inicio de su intervención, al señalar que, si bien la IA promete aumentar la productividad, acelerar la innovación y transformar sectores como la medicina, la ciencia o la educación, también obliga a debatir cómo gobernarla y reducir sus riesgos.

El funcionario afirmó que México respalda la iniciativa impulsada por la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, porque coincide con la visión del «humanismo mexicano», que coloca a las personas en el centro del desarrollo.

Añadió que la empatía, la dignidad humana y la reducción de las desigualdades deben orientar las decisiones sobre el uso de esta tecnología.

Velasco citó además el más reciente Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual advierte que el progreso humano avanza al ritmo más lento desde 1990, mientras la inteligencia artificial se expande con rapidez y las brechas digitales persisten.

Según expuso, actualmente más de 1.000 millones de personas utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa, pero cerca de un tercio de la humanidad permanece desconectada del mundo digital.

Frente a ese panorama, dijo que México respalda una economía en la que la IA complemente el trabajo humano, impulse la innovación con propósito e invierta en las capacidades de las personas.

El canciller sostuvo que América Latina y el Caribe deben participar activamente en el desarrollo de estas tecnologías y evitar depender exclusivamente de modelos creados desde otras regiones.

«Para que la inteligencia artificial esté verdaderamente al servicio de la humanidad, es preciso alimentarla con esa diversidad de experiencias, culturas y formas de conocimiento», afirmó, al advertir que los modelos entrenados únicamente desde perspectivas hegemónicas reproducen desigualdades y sesgos.

También destacó la necesidad de incorporar las lenguas y culturas de los pueblos originarios en el desarrollo de estas herramientas y de fortalecer la cooperación regional para construir una «soberanía tecnológica».

En ese sentido, recordó que México adoptó este año los Principios de Chapultepec, una guía ética para orientar la innovación en inteligencia artificial conforme a la dignidad humana, la justicia social y el bien común.

Velasco señaló que México también impulsa una regulación internacional desde el sistema de Naciones Unidas.

Indicó que el país ha contribuido a la recomendación de la Unesco sobre ética de la IA, participa en el panel científico internacional independiente de la ONU sobre esta tecnología y promovió una resolución para impedir que la inteligencia artificial controle sistemas de armas nucleares, debido al riesgo de decisiones no autorizadas por personas.

Al concluir, el canciller sostuvo que la inteligencia artificial «debe seguir siendo una herramienta creada por y para la humanidad», porque «el futuro no se programa únicamente con algoritmos, se construye con valores». EFE

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