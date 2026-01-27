México llama a revisar más de 1.300 motocicletas de Polaris Sales por fallos en software

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó este martes a revisar más de 1.300 motocicletas de diversos modelos de Polaris Sales México e Indian Motorcycle por distintos fallos en el funcionamiento de los dispositivos, lo que «representa un peligro de lesiones» para los usuarios.

A través de un comunicado, el organismo encargado de defender los derechos de los consumidores compartió el llamado de estas dos empresas, en el que alertaron de los fallos que presentan 1.313 motocicletas de los modelos Scout año 2025, Scout Sixty año 2025 y Scout 1250 año 2025.

De acuerdo a la información disponible, más de 500 unidades de los dos primeros modelos presentan la «posibilidad» de que se indique la marcha incorrecta, algo que «podría causar» un movimiento involuntario y aumentar así el riesgo» de choque o lesiones graves».

Asimismo, 783 unidades del tercer modelo pueden tener fallos en el Módulo de Control de Motor (ECM), el Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM).

Por ello, Profeco anunció que se actualizará el software de las motocicletas que tengan problemas para mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad de los usuarios sin coste alguno.

Esta campaña se mantendrá «de manera indefinida hasta completar el 100% de las unidades involucradas», añadió el organismo.

Las empresas implicadas ponen a disposición de los usuarios perjudicados sus correos electrónicos para remitirles más información. EFE

