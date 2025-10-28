México llama al diálogo a agricultores en medio de amplios bloqueos por precio del maíz

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que su Gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo con los productores agrícolas que han protagonizado protestas en distintas regiones del país en exigencia de fijar el precio mínimo del maíz en 7.200 pesos (unos 391 dólares).

“Sí, hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana afirmó que el próximo jueves estará en la comparecencia presidencial el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, para abordar la situación.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de una serie de movilizaciones de productores de maíz y agricultores del país, quienes bloquearon carreteras en varios estados para exigir al Gobierno fijar el precio mínimo del maíz en 7.200 pesos (unos 391 dólares).

El lunes, autoridades mexicanas ofrecieron fijar ese precio en 6.050 pesos (unos 328 dólares).

Sin embargo, los agricultores y productores lo rechazaron y calificaron de “burla” e “insulto al campo mexicano”.

El Gobierno mexicano ha reiterado que busca un acuerdo equilibrado que beneficie tanto a los pequeños productores como a la estabilidad de precios en el mercado interno, en un contexto de tensión en el campo por la caída de los precios internacionales del maíz y los efectos del cambio climático en la producción.

Los productores han avisado que sus protestas y bloqueos viales continuarán hasta que se cumplan sus demandas pues señalaron que «se acabó la paciencia» y las mesas de diálogo «falsas», y dijeron que lo que era una «propuesta» se convirtió en una «exigencia nacional innegociable».

Convocados por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los manifestantes paralizaron el lunes vías en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Baja California, Durango, Tlaxcala, Estado de México, Colima, Chiapas y Puebla. EFE

