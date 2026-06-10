México llega a Día Mundial de Cáncer de Próstata con reto de impulsar detección temprana

4 minutos

Ciudad de México, 10 jun (EFE).- Fortalecer la detección temprana en México, donde el cáncer de próstata es la principal causa de muerte por cáncer entre hombres de 60 años y más, es una necesidad urgente, pues esta neoplasia suele diagnosticarse cuando ya se encuentra en etapas avanzadas, alertaron especialistas.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora cada 11 de junio, médicos consultados por EFE advirtieron que el principal reto no es esperar a que aparezcan molestias, sino prevenir la enfermedad.

“El cáncer de próstata, no es que aparezca, sino que tienes que checarte, irlo a buscar; porque en la mayoría de los casos, cuando ya se presentan los síntomas, está en etapas medias o avanzadas”, dijo a EFE el médico del Centro Médico ABC, Juan Samuel Izquierdo.

México registró en 2022 más de 26.500 nuevos casos y 7.300 muertes por cáncer de próstata, según las últimas estimaciones de Globocan, una carga que especialistas atribuyen, en parte, al diagnóstico tardío, al temor de muchos hombres a revisarse y a la baja cultura de prevención.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base en las Estadísticas de Defunciones Registradas de 2023 y publicadas en enero de 2025, el cáncer de próstata fue la principal causa de muerte por cáncer en hombres mexicanos de 60 años y más.

La enfermedad, explicó Izquierdo Luna, tiene una particularidad que vuelve urgente la prevención: puede avanzar sin señales claras durante años y manifestarse cuando ya comprometió otras estructuras.

Un análisis de sangre contra el tabú

“Hay cierto temor porque aún existe la creencia de que solo el tacto (rectal) puede determinar la presencia, cuando existen métodos como el antígeno prostático, que se mide mediante un análisis de sangre”, añadió Izquierdo Luna.

El antígeno prostático específico (APE) es una proteína producida por la próstata que puede elevarse por distintas causas, entre ellas inflamación, infección o cáncer.

Para el especialista del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex y del Hospital Médica Sur, Ricardo Fernández Ferreira, los valores del antígeno prostático deben leerse según la edad, los antecedentes y la evolución de cada paciente.

Si el valor del antígeno es de 20, señaló, existe una alta probabilidad de cáncer, pero valores de tres o cuatro ya deben encender alertas y ameritan revisión especializada, sobre todo si el paciente es menor de 75 años o si el antígeno aumentó de forma importante entre un año y otro.

Insistió en que si el antígeno se eleva, el siguiente paso puede incluir ultrasonido, resonancia magnética multiparamétrica, biopsia y otros estudios de imagen para confirmar el diagnóstico, conocer la etapa de la enfermedad y definir el tratamiento.

En México, los especialistas recomiendan iniciar revisiones desde los 40 años cuando existe historia familiar de cáncer y alrededor de los 45 años cuando no hay factores de riesgo conocidos.

No solo detectar, sino tratar mejor

Fernández explicó que, una vez confirmado el cáncer, los médicos deben conocer las características patológicas porque no todos los cánceres de próstata se comportan igual ni requieren la misma estrategia.

En etapas tempranas, dijo Fernández, alrededor del 90 % de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia pueden sobrevivir hasta quince años. En etapas clínicas más avanzadas, el pronóstico baja, aunque la innovación ha cambiado el panorama.

Antes, un paciente en etapa cuatro tenía una supervivencia a cinco años cercana al 30 %. Hoy, con tratamientos más personalizados y nuevas terapias, esa cifra puede superar el 50 %. EFE

lat/csr /gad