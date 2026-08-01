México manda 718 toneladas de ayuda humanitaria en segundo envío marítimo a Venezuela

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Ciudad de México, 1 ago (EFE).- Dos buques de la Armada de México zarparon del puerto de Veracruz con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, en el segundo envío marítimo destinado a atender necesidades derivadas de los sismos que afectaron a ese país en junio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina informaron en un comunicado conjunto de que las embarcaciones ‘ARM Papaloapan’ y ‘ARM Huasteco’ partieron el 31 de julio, por instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para trasladar insumos de asistencia a la República Bolivariana de Venezuela.

El mayor cargamento viaja en el ‘ARM Papaloapan’, que transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el ‘ARM Huasteco’ lleva otras 34,5 toneladas, con lo que ambos suman más de 718 toneladas, según precisaron los organismos oficiales.

La operación se realizó en coordinación entre la SRE, Marina, la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz y diversas autoridades federales, responsables de las labores de embarque y traslado.

El comunicado conjunto señaló que con el envío México refrenda su «vocación solidaria», su espíritu de cooperación y su tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y del mundo que enfrentan situaciones de necesidad.

Sheinbaum defendió este viernes la ayuda exterior como una expresión de la solidaridad mexicana.

La mandataria pidió que «sea la solidaridad lo que siempre refleje a nuestro país» y destacó la fraternidad de México para apoyar a otros pueblos ante desastres.

Este nuevo traslado se produce después de un primer envío marítimo que llegó el 13 de julio al puerto venezolano de La Guaira, integrado por los buques ‘ARM Isla Holbox’ y ‘ARM Huasteco’, con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalentes a 388,42 toneladas.

Aquel cargamento incluyó alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras, cada una con capacidad para producir 1.000 litros de agua purificada por hora.

Desde finales de junio, México también ha enviado asistencia aérea con personal especializado, herramientas, insumos médicos y equipos de apoyo. EFE

jsm/agf