México mantiene diálogo con China, India y Corea del Sur pese a barreras arancelarias

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno mantiene diálogo y mesas de trabajo con China, India y Corea del Sur —países con los que México no tiene tratado comercial— a fin de revisar impactos y posibles esquemas de entendimiento, tras la aprobación de barreras arancelarias a dichos países.

Sheinbaum explicó, en su conferencia de prensa de todos los días, que el seguimiento se trabaja de forma conjunta entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE), por tratarse de la relación con otros gobiernos y de la política comercial.

Preguntada sobre si México buscaría un tratado o un acuerdo con esos países, Sheinbaum evitó comprometer una figura específica y defendió que la finalidad tampoco es buscar enemistad con ningún país.

“Pues no sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún gobierno”, respondió.

La mandataria enmarcó la decisión en su estrategia de desarrollo industrial, denominada Plan México, y con la cual busca posicionar a México entre las 10 principales economías del mundo.

Recientemente, el Congreso mexicano aprobó barreras arancelarias —que entrarán en vigor a partir de enero de 2026— a más de un millar de mercancías asiáticas que se importan a México, al considerar que dañan la industria nacional y podrían afectar a más de 350.000 empleos en distintas industrias del país.

Con esta medida, según ha explicado el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, el Gobierno mexicano también espera recaudar más de 70.000 millones de pesos (unos 3.889 millones de dólares) y afectar con un alza de solo un 0,2 % a la inflación.

La mandataria recordó que se abrió un “espacio de trabajo” con el foco puesto en pequeñas y medianas empresas, debido a que “muchos de ellos o de ellas utilizan muchos insumos que vienen de otros países, con los que no tenemos tratado comercial”.

El objetivo, remarcó Sehinbaum, es evitar efectos adversos en la inflación, “ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado”.

Al referirse a China, India y Corea del Sur, la presidenta subrayó que habrá interlocución bajo criterios definidos y que la barrera arancelaria impulsada no parte de ocurrencias.

“No hay nada que sea subjetivo, alguna ocurrencia. Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para ver las condiciones”, concluyó. EFE

