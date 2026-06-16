México negocia con EEUU aranceles más bajos dentro del T-MEC

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México buscará reducir aranceles de Estados Unidos al acero, al aluminio y a los autos en la revisión del tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC), dijo este lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

México, Estados Unidos y Canadá, el tercer miembro, negocian actualmente una revisión del T-MEC en medio de amagos del presidente estadounidense Donald Trump de retirarse del pacto con el argumento de que sólo beneficia a sus socios.

Consultada por la AFP sobre si buscará hablar con su par estadounidense, Sheinbaum respondió que «si es necesario, sí, por supuesto».

«A los tres países nos conviene el tratado», añadió en su rueda de prensa diaria.

Una delegación mexicana viaja a Washington para negociar este martes y miércoles con los estadounidenses, y en la mira están los gravámenes impuestos por Trump al acero, al aluminio y a los vehículos.

Esta es la segunda ronda después de un primer encuentro a finales de mayo en Ciudad de México. Una tercera está prevista para el 20 de julio en la capital mexicana.

«No hay una fecha exacta para terminar la revisión», dijo el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, en una conferencia posterior. «Nos faltan muchos temas».

El jefe de la delegación se reunirá el jueves con su contraparte estadounidense, el representante comercial Jamieson Greer.

La negociación abarcará también, según Ebrard, temas como agricultura, condiciones laborales, medio ambiente y reglas de origen.

«Lo que estamos tratando de precisar es qué es lo que Estados Unidos espera para los próximos años, qué es lo que propone y qué es viable», afirmó el responsable, que descartó que Trump tenga intenciones por ahora de abandonar el T-MEC.

«Si la decisión política fuera que no se prolongue o no siga vigente el tratado, pues ya lo sabríamos, ya nos lo habrían comunicado, ya no estaríamos en conversaciones formales», dijo.

Trump ha impuesto un arancel generalizado de 50% al acero, aluminio y cobre, que deben pagar incluso sus socios comerciales.

«Ahí es donde nosotros estamos trabajando, para que por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante y continúe el tratado comercial», añadió Sheinbaum.

La industria automotriz mexicana, una de las más beneficiadas por el T-MEC, ha sido sometida a una exhaustiva revisión para determinar qué piezas, por su origen, deben pagar el arancel de 25% impuesto por Washington

Según el diario The Wall Street Journal, Washington presiona para que los autos producidos en Norteamérica tengan al menos 50% de partes estadounidenses y elevar de 78% a 82% el porcentaje de las piezas producidas en alguno de los tres países socios.

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