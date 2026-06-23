México niega tensiones en el T-MEC por acusación de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa

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Ciudad de México, 23 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes que haya tensiones con EE.UU. en la revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC), a causa de la acusación de Washington contra el gobernador del estado de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

«Claro que no. El tratado lleva su camino y hemos escuchado desde el primer momento que entró el presidente (Donald) Trump su visión sobre el libre comercio (…) Se trabaja en la relación bilateral y trilateral para garantizar la continuidad del tratado», afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La declaración de Sheinbaum se produce después de que la gobernadora de Chihuahua (norte), María Eugenia Campos, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), pidiera el sábado «no permitir que se olvide» el caso de Rocha Moya y alertara de que el país vive «una crisis de confianza internacional» que, a su juicio, pone en riesgo el T-MEC.

En este sentido, la presidenta mexicana tachó de «propaganda política» las palabras de la gobernadora y dijo que «cada quien debe cumplir su trabajo».

«No hay tensión con Estados Unidos por ese tema como ella dice», subrayó la jefa de Estado.

Respecto a las negociaciones en curso para revisar el T-MEC, Sheinbaum destacó que se está «trabajando muchísimo» ante la visión «proteccionista» de Trump, por lo que México «tiene una muy buena posición frente a otros países con sus problemas».

Así mismo, aseguró que los temas de seguridad «también van avanzando» pese a la «manera de comunicar» del presidente estadounidense, quien repetidamente asegura que los carteles del narcotráfico «gobiernan» el país latinoamericano, algo que el Ejecutivo mexicano rechaza de forma categórica.

«En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas no estamos tan de acuerdo. Pero son nuestros vecinos. Ningún país se va a ir a ningún lado, vamos a ser vecinos siempre. Y tenemos un acuerdo comercial que es benéfico para Estados Unidos, para Canadá y para México», sentenció la gobernante.

En México, el oficialismo y la oposición se han lanzado duras críticas los últimos meses por la acusación de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico; así como por el polémico operativo antidroga de hace unos meses en Chihuahua, en el que supuestamente participaron agentes estadounidenses de inteligencia sin conocimiento del Gobierno federal.

Este último caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles vulneraciones a la ley de seguridad nacional, lo que avivó las tensiones bilaterales y el debate sobre el injerencismo de EE.UU. EFE

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