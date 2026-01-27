México no confirma si ha frenado envíos de crudo a Cuba y dice que es decisión «soberana»

3 minutos

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó responder este martes si se han detenido los envíos de petróleo a Cuba al subrayar que es una decisión “soberana”, tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de cuestionamientos sobre la relación energética entre ambos países y las presiones por parte de Estados Unidos.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum evitó comentar así la información de Bloomberg, que indicó este lunes que la petrolera estatal mexicana detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos.

Explicó, en este sentido, que los envíos de crudo se realizan tanto bajo contratos comerciales como, en determinados casos, por razones humanitarias y reiteró que se trata de decisiones que se toman conforme a la política energética y exterior del país.

La gobernante mexicana recordó que Cuba afronta desde hace décadas un bloqueo económico por parte de EEUU, lo que ha provocado problemas de abastecimiento en la isla, y sostuvo que México ha mantenido históricamente una política de solidaridad con el país caribeño.

“Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla. México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”, afirmó.

El envío de petróleo mexicano a Cuba ha sido objeto de críticas de sectores de oposición, que acusan al Gobierno de apoyar al régimen cubano.

No obstante, Sheinbaum ha sostenido que su relación con Cuba se basa en principios históricos de política exterior, como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, y que los volúmenes de crudo enviados representan una fracción menor de la producción nacional.

México se ha configurado como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el coste geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de suministro a la isla desde Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una intervención militar en Caracas a comienzos de enero.

El segundo fin de semana de enero llegó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86.000 barriles de combustible procedente de México, según confirmó a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. EFE

csr/afs/psh

(foto)(vídeo)