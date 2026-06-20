México no se conforma y quiere más

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México, 20 jun (EFE).- La selección mexicana de fútbol, aupada por un distendido ambiente derivado de la clasificación anticipada a los dieciseisavos del Mundial, comenzó este sábado su preparación para el partido de cierre de la fase de grupos contra República Checa con la misión de ganar para terminar con tres triunfos de tres posibles.

El equipo dirigido por trabajó en un ambiente relajado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, al sur de la capital.

El Tri, ya clasificado a los dieciseisavos de final como primero del grupo A, chocará con Chequia el próximo miércoles en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

El equipo de Aguirre buscará suprar sus antecedentes mundialistas en la primea fase con un pleno de victorias.

México debutó en el Mundial con triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica en la inauguración del certamen y el jueves doblegó por 1-0 a Corea del Sur.

Gracias a estos resultados, Aguirre tendrá la opción de dar actividad a algunos de los jugadores que no han tenido minutos.

Se presume que el guardameta, de 40 años, Guillermo Ochoa, quien asiste a su sexto Mundial, puede comenzar como titular, así como el centrocampista Mateo Chávez y el delantero Guillermo Martínez.

Aguirre también podrá contar con César Montes, defensa central que se perdió el compromiso con Corea del Sur por la tarjeta roja que recibió en el primer partido contra los sudafricanos. EFE

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