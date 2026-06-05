México no tiene «comunicación oficial» sobre retiro de visas de EEUU a dos gobernadores

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Ciudad de México, 4 jun (EFE).- El canciller mexicano, Roberto Velasco, aseguró este jueves que «no tiene comunicación oficial ni extraoficial» de Estados Unidos sobre un presunto retiro de visas a dos gobernadores mexicanos, en medio de las crecientes tensiones bilaterales.

Los señalados son los gobernadores de los estados mexicanos de Sonora (noroeste) y Tamaulipas (noreste), Alfonso Durazo y Américo Villareal, respectivamente, quienes el miércoles negaron la información de que EE.UU. les haya retirado la visa, ante una presunta investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado, como publicó el diario Los Angeles Times.

«No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial. No es un tema del que haya alguna comunicación por parte del Gobierno de Estados Unidos», dijo Velasco durante una conferencia de prensa junto con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en la sede de la Cancillería en Ciudad de México.

El miércoles, Durazo, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), rechazó que tuviera que «demostrar» que tiene la visa vigente para poder viajar a Estados Unidos.

Además, emplazó a las autoridades estadounidenses a «precisar la información» en el caso de que exista tal investigación.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, también del oficialista Morena, publicó en sus redes sociales un video en el que criticó la información periodística y los «señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde».

La reacción de ambos políticos se produce después de que el diario Los Angeles Times publicara que tanto Durazo como Villareal estarían siendo investigados en EE.UU. por estar relacionados con el crimen organizado y el contrabando de combustible (conocido en México como ‘huachicol’).

En el marco de estas indagatorias, la publicación señala que Washington les ha retirado las visas pero que ambos políticos continúan ingresando regularmente a Estados Unidos en el marco de programas de cooperación con autoridades de ese país.

De confirmarse esta investigación, supondría un paso más en la reciente campaña que Washington ha emprendido contra políticos mexicanos en activo y sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, después de que en abril solicitara la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Conversaciones con embajador de EEUU son de «cordialidad»

Por otra parte, Velasco dijo que el tono de las conversaciones con el embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, ha sido de cordialidad y amistad entre ambos países.

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