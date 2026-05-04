México ofrecerá «especial atención» a la seguridad de Sinaloa tras licencia del gobernador

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Ciudad de México, 4 may (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, aseguró este lunes que el Gobierno federal «no se retirará» de Sinaloa (oeste) y ofrecerá una «especial atención» a la seguridad de ese estado, después de que su gobernador, Rubén Rocha Moya, acusado de tener vínculos con el narcotráfico por EE.UU., se retirara temporalmente del cargo.

«El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días con la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir», subrayó el funcionario en una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad desde Culiacán, capital de la entidad.

Acompañado por altos cargos militares y la nueva gobernadora interina Yeraldine Bonilla, García Harfuch reafirmó el apoyo de las fuerzas de seguridad al gobierno estatal en un territorio que tendrá «especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población».

El jefe de Seguridad federal recordó que desde hace dos años Sinaloa registró un incremento de la violencia por la pugna de las facciones, razón por la cual el Ejecutivo liderado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió reforzar la presencia militar y realizar más operativos de seguridad.

El funcionario añadió que se incautaron miles de armas en ese periodo y 70 toneladas de droga, al tiempo que se han detenido a casi 2.400 personas por «delitos de alto impacto».

«Estas detenciones representan la desarticulación progresiva de las estructuras criminales que han generado violencia en Sinaloa (…) El trabajo todavía no está concluido, solo venimos a reafirmar que el gobierno de México está presente, que no se va a retirar y que seguirá actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad», señaló.

Protección de «pocos elementos» para el gobernador

Respecto a la situación del gobernador acusado por Estados Unidos de colaborar con el Cartel de Sinaloa, aclaró que él no solicitó protección al abandonar el cargo, pero que las autoridades federales recomendaron que tuviera un «cuerpo de seguridad» de «pocos elementos» al ser Sinaloa un estado donde «ha habido hechos violentos».

No obstante, indicó que no tiene «ningún indicio» de que el mandatario con licencia temporal vaya a ser atacado o haya sufrido alguna amenaza reciente.

García Harfuch agregó que al renunciar temporalmente ya no tiene fuero, a diferencia del senador oficialista señalado, quien de momento permanece en el cargo.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios mexicanos de conspirar con el Cartel de Sinaloa, en concreto con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos. EFE

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