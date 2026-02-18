México ordena juicio contra el exgobernador de Veracruz por un presunto peculado

3 minutos

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal ordenara juicio y dictara prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Veracruz (este de México) Javier Duarte por su posible participación en el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de recursos públicos destinados al sector salud de ese estado.

De acuerdo con la institución, la medida se obtuvo luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), presentara datos de prueba ante la autoridad judicial, que además fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Los hechos imputados al acusado se relacionan con su probable participación en el desvío de cinco millones de pesos (casi 292.000 dólares) de recursos federales dirigidos al sector salud veracruzano.

El caso se enmarca en el proceso judicial que enfrenta Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz (2010-2016), contra quien un juez de control determinó continuar con el procedimiento penal tras evaluar 38 datos de prueba presentados por la FGR durante la audiencia celebrada el martes en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Las acusaciones señalan que Duarte habría desviado recursos federales en 2012 destinados a programas sociales para niñas, niños y personas mayores, cuyo monto inicial ascendía a diez millones de pesos (583.781 dólares).

Con esta resolución, el exmandatario estatal permanecerá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte al menos durante los próximos seis meses, lo que afecta a sus expectativas de obtener la libertad anticipada tras haber cumplido alrededor del 95 % de la condena de nueve años que recibió por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Desde noviembre pasado se habían celebrado audiencias para evaluar su posible liberación, luego de que su defensa argumentara que cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal al acumular más de 3.100 días de reclusión.

Javier Duarte, afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta que le expulsaron de sus filas, fue gobernador de Veracruz desde 2010 hasta 2016, cuando se vio implicado por el caso de corrupción por el que está en prisión.

Debido a las acusaciones, el PRI lo expulsó de sus filas y emitió una disculpa pública, sin embargo, el político ya había huido del país junto con su esposa.

En abril de 2017, la Interpol y la policía civil de Guatemala detuvieron a Duarte en aquel país y fue extraditado a México en julio de ese mismo año.

En septiembre de 2018, un juez federal sentenció a Duarte a nueve años de prisión y un pago de una multa superior a los 58.000 pesos, luego de que el exgobernador se declarara culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa. EFE

csr/jgb