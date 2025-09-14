The Swiss voice in the world since 1935

México pide a Israel respetar los derechos de los integrantes de misión humanitaria a Gaza

Ciudad de México, 14 sep (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este domingo que ha pedido a Israel respetar los derechos de los siete mexicanos que integran la flotilla Global Sumud, la cual busca llevar ayuda humanitaria a Gaza.

En un comunicado, la cancillería mexicana señaló que ha solicitado al Gobierno de Israel, a través de canales diplomáticos, que «ante cualquier eventualidad» en la misión «se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia».

La SRE afirmó además que ha mantenido contacto y brindado asistencia consular a los mexicanos a bordo de la flotilla Global Sumud, antes y durante su participación en el movimiento humanitario.

Además, aseguró que la embajada de México en Argelia estableció comunicación con los connacionales, tras los ataques con drones a embarcaciones de la flotilla, el 8 y 10 de septiembre pasados en Túnez.

«(Los mexicanos) indicaron estar a salvo y viajar en otras embarcaciones», señaló la SRE.

Precisó que el contacto se ha mantenido desde el 1 de septiembre pasado, cuando los mexicanos embarcaron en Barcelona.

«Durante su llegada y estancia en Túnez, punto de escala, la cónsul honoraria, los visitó y conversó con ellos y ellas sobre sus necesidades. Les compartió material sobre sus derechos y qué hacer en caso de cualquier eventualidad», apuntó la dependencia del Gobierno de México.

Finalmente, la cancillería indicó que sus oficinas y representaciones de México «en la región continúan atendiendo a grupos de activistas que apoyan a la flotilla Global Sumud, que han transmitido peticiones en favor a las siete personas mexicanas que forman parte del movimiento».

La flotilla Global Sumud congrega embarcaciones integradas por voluntarios de más de cuarenta nacionalidades, quienes pretenden transportar alimentos y medicamentos hacia Gaza, una acción simbólica cuyo objetivo es visibilizar la situación humanitaria en la franja, y desbloquear el cerco humanitario impuesto por Israel. EFE

