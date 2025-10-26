México pide a nacionales en Jamaica mantenerse alerta ante el avance del huracán Melissa

3 minutos

Ciudad de México, 26 oct (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México pidió este domingo a los mexicanos que se encuentran en Jamaica mantenerse atentos y extremar precauciones ante el avance del huracán Melissa, que se desplaza por el Atlántico hacia las costas del Caribe jamaiquino.

«Recomendamos permanecer alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales, así como de las redes sociales de nuestra embajada en Kingston», indicó la SRE en una nota.

La cancillería mexicana recordó además los teléfonos de asistencia consular para los nacionales que se encuentran en el país caribeño.

La embajada de México en Jamaica brindará atención a quienes lo requieran a través del número +1 (876) 832-8711, apuntó la cancillería.

Por separado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México reiteró que Melissa «no representa riesgo» para las costas mexicanas, debido a su distancia.

En un aviso emitido a las 9:00 hora local (17:00 GMT), el SMN indicó que el centro del huracán se localizaba a 180 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica, y a 1.200 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo (sur de México).

El huracán avanza con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 20 km/h, agregó el SMN.

Melissa mantiene su movimiento por el Caribe como un potente huracán de categoría 4, con pronósticos de un rápido fortalecimiento de camino a Jamaica, en alerta junto a porciones de la Española por fuertes lluvias e inundaciones repentinas, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, previenen sobre «una intensificación rápida adicional hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad» antes de que toque tierra en Jamaica como un «poderoso huracán mayor» entre la noche del lunes y la mañana del martes, cuando también se espera que llegue a Cuba.

El huracán ya causó al menos tres muertos en Haití y dejó a millones de personas sin agua potable en la República Dominicana, donde también ha provocado el desplazamiento de cientos de personas.

Las autoridades de Jamaica han advertido a la población sobre el peligro que se avecina, insistiendo en que la «furia» de Melissa golpeará a toda la isla.

Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte. EFE

mjc/eav