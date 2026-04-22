México pide explicaciones a EE.UU. por la participación de agentes en operativo antidroga

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Ciudad de México, 22 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno envió una nota diplomática a EE.UU. para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua, donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos, en un caso que podría implicar una violación de la soberanía nacional.

«Tiene que aclararse esto», afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa, al señalar que se ha enviado un mensaje al embajador estadounidense, Ronald Johnson, para que explique lo sucedido.

La polémica estalló después de que la Embajada estadounidense confirmara la muerte de dos responsables de EE.UU. y dos investigadores de Chihuahua en un accidente de carretera en la sierra, después de acciones contra laboratorios clandestinos en ese estado del norte de México y fronterizo con EEUU.

Sheinbaum detalló que la carta señala que ese hecho «no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado (con EE.UU.) y del entendimiento que tenemos con ellos. Es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió».

La mandataria insistió que las autoridades federales desconocían la participación de dos agentes extranjeros en labores de campo, lo que puede suponer una violación a la seguridad nacional.

«No había conocimiento de ello. Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad, y no se informó de la participación de estas personas», indicó.

Además, subrayó que ningún Gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales, y advirtió que la actuación de agentes de otros países en territorio nacional está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

«Tiene que quedar claro tanto para Estados Unidos como para los Gobiernos estatales que la colaboración debe darse dentro del marco de entendimiento y de la ley» dijo.

En un principio, el fiscal estatal de Chihuahua declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del narcolaboratorio y que realizaban labores de adiestramiento.

La controversia creció cuando The Washington Post informó de que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico, en un contexto de mayor presión de Washington sobre México en materia de seguridad y de sensibilidad política por la soberanía nacional. EFE

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