México pide explicaciones a EE.UU. por participación de agentes en operativo antidroga

1 minuto

Ciudad de México, 22 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno envió una nota diplomática a EE.UU. para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua, donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos, en un caso que podría implicar una violación de la soberanía nacional.

«Tiene que aclararse esto. Hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de EE.UU. para que pudiera proporcionar toda la información», afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa, al señalar que se ha enviado un mensaje al embajador estadounidense, Ronald Johnson, para que explique lo sucedido.

La polémica estalló después de que la Embajada estadounidense confirmara la muerte de dos responsables de EE.UU. y dos investigadores de Chihuahua en un accidente en la sierra, luego de acciones contra laboratorios clandestinos en ese estado del norte de México y fronterizo con EE.UU. EFE

mjc/afs/cpy

(foto)(video)