México pide seguir indicaciones de seguridad y normas en EE.UU. y Canadá por el Mundial

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Ciudad de México, 16 jun (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México insistió este martes en la petición a sus ciudadanos para que sigan las indicaciones de seguridad y respeten las normas locales de Estados Unidos y Canadá, los otros dos países anfitriones que acogen la actual edición de la Copa del Mundo de la FIFA.

«Si viajas a la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos o Canadá, toma precauciones. Sigue las recomendaciones de seguridad, respeta las normas locales y evita situaciones de riesgo», publicó la dependencia gubernamental en sus redes sociales.

Entre la lista de consejos de cara a los partidos del Mundial en territorio estadounidense y canadiense, la Cancillería mexicana subrayó la importancia de realizar el registro de viajero, extremar la seguridad de los objetos personales, llevar una copia del pasaporte o respetar las normas de cada territorio.

En caso de detención o de una emergencia, recordó que existe la posibilidad de hablar con personal diplomático de México gracias a través del centro de apoyo habilitado en las embajadas o consulados, así como de la línea telefónica 520 623 7874.

Estas recomendaciones se producen en plena celebración del Mundial de fútbol de 2026 en Canadá, Estados Unidos y el propio México.

En el caso de EE.UU, existía el temor de que Washington aprovechara el torneo deportivo para intensificar las redadas migratorias en los estadios sede, por lo que las autoridades mexicanas llamaron a extremar la precaución.

El Mundial de este año, cuya final será en julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, es la edición que más selecciones congrega de su historia, así como el primero que se celebra en tres países distintos. EFE

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