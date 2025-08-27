México podría solicitar a EE.UU. recursos incautados a ‘El Mayo’ Zambada

2 minutos

Ciudad de México, 27 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no descartó este miércoles que su gobierno solicite recursos que Estados Unidos pudiera incautar al narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada con el objetivo de que fueran devueltos para «el beneficio de la gente».

«Si hubiera una incautación de recursos (…) pues habría que pedir también que este recurso fuera devuelto a México para el beneficio de la gente», señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina este miércoles.

El martes trascendió que un juez de EE.UU. ordenó pagar una multa de 15.000 millones de dólares a Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados durante décadas, quien se declaró culpable de narcotráfico en ese país.

Al respecto, la gobernante mexicana precisó que si hubiera una incautación de “recursos pasivos” por parte del gobierno estadounidense a ‘El Mayo’ se pediría la devolución «por los daños causados a la población de México y que fuera repartido para la gente, para la gente más pobre”.

Sheinbaum recordó que por eso existe el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el cual recientemente subastó un inmueble que estaba vinculado a una persona de la delincuencia organizada, entre otras cosas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que los 15.000 millones de dólares que tendrá que pagar ‘El Mayo’ son parte del cálculo del Departamento de Justicia y descartó que ese caso esté relacionado con las investigaciones que México tiene en curso.

Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoció haber liderado una organización criminal -el Cartel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 y haber participado en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

El exlíder del Cartel de Sinaloa fue detenido en julio del año pasado tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades. EFE

