México precisa que está en «búsqueda activa» de sobreviviente de lancha atacada por EE.UU.

3 minutos

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La Secretaría de Marina (Semar) precisó este martes que continúa «el operativo de búsqueda y recate» al sur de México, en el Pacífico, de un sobreviviente que viajaba en una de las embarcaciones presuntamente vinculada con el narcotráfico que atacaron fuerzas de Estados Unidos “en aguas internacionales”.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Semar señaló que “la operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EE. UU., en el cual no existía mayor información de la persona reportada”.

La dependencia afirmó que la acción de localización del «náufrago» se lleva a cabo a unos 830 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco, Guerrero, en el sur de México.

“La Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas al suroeste de Acapulco (830 km) con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar. Esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima”, precisó.

Y explicó que “continúa con la búsqueda y refrenda su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en la mar”.

La versión de la Semar contrasta con la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia de prensa matutina había confirmado que la Semar rescató a la persona que sobrevivió tras el ataque a las embarcaciones que, según EE.UU., transportaban drogas y en las que viajaban 14 personas.

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró.

Sheinbaum explicó que instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina a abordar el incidente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el marco de los mecanismos bilaterales de seguridad.

“Yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y al secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, porque nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”, afirmó la mandataria.

Este martes, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informó que el Ejército de aquel país mató a catorce personas tras atacar a cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un día.

Hegseth aseguró que ocho «narcoterroristas» murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iban a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha. EFE

