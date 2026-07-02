México prepara un buque con más ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

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Ciudad de México, 2 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su Gobierno enviará un buque de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria a Venezuela para reforzar las labores de apoyo tras los terremotos que devastaron parte del país suramericano y han dejado miles de muertos y heridos.

«Se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela», informó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

La gobernante mexicana detalló que su Gobierno ha desplegado un contingente de 250 elementos especializados y ha enviado hasta ahora más de 71 toneladas de ayuda humanitaria.

«Se han hecho además de la presencia de los 250 elementos, 43,2 toneladas de insumos que se enviaron», indicó.

La presidenta explicó que en los últimos días se transportaron 28 toneladas de suministros solicitados por el Gobierno venezolano, entre ellos alimentos no perecederos y medicamentos.

«En total se han transportado 71,2 toneladas», señaló.

Además, informó que México ha enviado ocho plantas de energía de emergencia equipadas con torres de iluminación y paneles solares, así como material de la Cruz Roja para apoyar las tareas de rescate y atención a los damnificados.

«El total transportado (…) ocho plantas con torre de iluminación y panel solar y 80 kilos de material de la Cruz Roja», precisó.

Labores de rescate

La mandataria destacó el trabajo del agrupamiento de ayuda humanitaria ‘Yumare’, que permanece en territorio venezolano colaborando con las autoridades locales en tareas de búsqueda, rescate y atención médica.

«Del 26 de junio al primero de julio se rescataron dos personas y 40 cuerpos. Se rescató un can el día de ayer», dijo Sheinbaum.

Asimismo, los brigadistas mexicanos han brindado 1.411 consultas médicas y primeros auxilios y entregado 13,1 toneladas de medicamentos a la población afectada.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles de la semana pasada con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y han causado hasta ahora al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos, según el último balance oficial.

La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, advirtió el pasado viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos, una de las mayores catástrofes naturales registradas recientemente en la región. EFE

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