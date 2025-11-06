México prepara un plan contra el abuso sexual tras el caso de acoso contra Sheinbaum

4 minutos

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- El Gobierno de México anunció este jueves un plan integral contra el abuso sexual con el objetivo de agilizar las denuncias, mejorar la atención a las víctimas y promover un cambio cultural, en un contexto donde este delito no está homologado en los códigos penales de las 32 entidades del país y tras el episodio de acoso que sufrió la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante un recorrido a pie el martes.

Durante la conferencia de prensa presidencial, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó la estrategia desde Palacio Nacional y envió un mensaje directo a la población femenina.

“Queremos decirle a todas las mujeres mexicanas, niñas, jóvenes, mujeres en general que no están solas, que cuando vivan algún tipo de violencia es importante denunciarlo y que sepan que hoy hay una presidenta que les cuida y una secretaría que trabaja todos los días para ello”, enfatizó.

El plan llega luego de que el martes un hombre acosó y tocó sin su consentimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el Centro Histórico, a unos metros de Palacio Nacional, en la capital mexicana.

Horas más tarde, autoridades federales confirmaron que el agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Con este plan, el Gobierno busca que el abuso sexual sea considerado delito grave en todos los estados. Actualmente, de acuerdo con el diagnóstico oficial, 19 estados tienen amplios criterios y agravantes, nueve lo tipifican, pero con definiciones limitadas y cuatro no definen claramente el delito.

“Lo que nos ha instruido la presidenta es (…) buscar que el delito de abuso sexual sea similar en todas las entidades de la República para que la sanción sea contundente y las mujeres sepan que pueden denunciar”, explicó Hernández.

Según detalló, el Código Penal Federal castiga el abuso sexual con seis a diez años de prisión y hasta 200 días de multa, con penas mayores si hay violencia física o si la víctima es menor o persona en situación de vulnerabilidad.

La funcionaria subrayó que el abuso sexual es un delito y que el objetivo central del plan es “fortalecer toda la respuesta institucional, sobre todo en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres”, además de lograr que “las mujeres se sientan más seguras, que denuncien de manera mucho más ágil”.

Denuncias más rápidas y campañas

Entre las acciones, destacó la creación de mecanismos para reducir tiempos de denuncia y mejorar la atención.

El plan incluye campañas nacionales para identificar la violencia, impulsar la denuncia y sensibilizar a los hombres. “Muchas veces las violencias que vivimos las normalizamos o no sabemos que son un delito”, dijo.

El Gobierno, apuntó, reforzará la línea de atención 079 y y capacitará a ministerios públicos, fiscalías y jueces para que actúen con perspectiva de género.

“El mayor reto es que las autoridades actúen con sensibilidad cuando una mujer acude ante ellas”, reconoció.

También se capacitará a conductores y personal del transporte público para prevenir el abuso sexual, un espacio donde frecuentemente ocurren agresiones.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno presentará avances del plan e iniciará la campaña nacional.

Hernández también llamó a los hombres a revisar comportamientos normalizados que constituyen violencia “todas esas conductas, actitudes, acciones que se han normalizado (…) y que en realidad son parte de expresiones machistas o que incomodan o que violentan a una mujer”. EFE

csr/afs/enb

(foto)(video)