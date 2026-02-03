México presenta plan por 323.400 millones de dólares para impulsar inversión hasta 2030

3 minutos

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- El Gobierno de México presentó este martes un plan de inversión en infraestructura pública y mixta por 5,6 billones de pesos (unos 323.400 millones de dólares) para el periodo 2026-2030, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno y garantizar justicia social.

«Son 5,6 millones de millones de pesos en esta administración en ocho sectores estratégicos”, precisó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, durante la conferencia de prensa matutina, quien detalló que el portafolio se definió tras analizar más de 1.500 proyectos de distintas dependencias federales.

La iniciativa se produce en medio del estancamiento de la economía mexicana, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) en 2025 creció apenas un 0,5 % anual, la cifra más baja desde 2020.

El plan contempla inversiones en ocho sectores estratégicos, encabezados por energía, que concentrará el 54 % de los recursos, seguido de trenes (16 %), carreteras (14 %), puertos (6 %), salud (6 %) y agua (3 %), además de otros rubros como educación.

La inversión adicional prevista para este 2026, equivale al 1,9 % del PIB, lo que representa 722.000 millones de pesos (unos 41.691 millones de dólares) adicionales al gasto ya contemplado en el presupuesto de este año.

Para la ejecución del plan, el secretario anunció la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, coordinado por la presidenta.

«Va a priorizar los proyectos y va a dar seguimiento y atención oportuna a cada uno de los proyectos, cómo va el avance físico, cómo va el avance financiero, en dónde está atorado», explicó.

La estrategia se apoyará en nuevos vehículos de inversión, con el objetivo de reducir costos financieros y elevar la transparencia.

«Van a ser fondos dedicados específicamente al financiamiento de esta estrategia y por lo tanto van a hacer vehículos muy transparentes y muy eficientes en sus costos», indicó Amador, quien adelantó que el Gobierno presentará una iniciativa de ley para actualizar el marco normativo.

Por su parte, Sheinbaum precisó que este año la inversión pública se incrementará con nuevos esquemas financieros.

«Bueno, este año con estos esquemas diseñados por la Secretaría de Hacienda, vamos a aumentar la inversión en 722.000 millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? 2 % del PIB», afirmó.

La mandataria señaló que, en lo que resta del sexenio, la inversión total alcanzará los 5,9 billones de pesos, con predominio de recursos públicos y esquemas mixtos.

«La mayoría es inversión pública, y otra parte es inversión mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública, o sea, del gobierno con un privado o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, con una comunidad», explicó.

Detalló, además, que en sectores estratégicos se mantiene el control público.

«En electricidad se garantiza que el 54 % sea público y el 46 % privado. ¿Cómo lo definimos? En la ley», subrayó.

La presidenta destacó que el aumento de la inversión tendrá impacto directo en la vida cotidiana, pues habrá más carreteras, más acceso al agua potable, al drenaje, al riego agrícola y más producción de energía nacional con fuentes renovables.

Sheinbaum adelantó que durante febrero se presentarán de manera escalonada los proyectos por sector y anunció la creación de un Consejo de Planeación, que ella misma encabezará.

«Todo eso lo vamos a enviar en una ley muy sencilla que la vamos a presentar yo creo que esta misma semana a la Cámara de Diputados», concluyó. EFE

