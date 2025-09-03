The Swiss voice in the world since 1935

México presentará logros en seguridad en reunión «cordial» con Marco Rubio

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la reunión que tendrá con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, será «muy cordial», y enfocada en presentar avances en materia de seguridad, así como en migración y comercio.

«Va a ser una reunión muy cordial», aseguró la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum explicó que el Gobierno de México realizará «una presentación de los logros de la estrategia de seguridad» y los aspectos en los que han colaborado ambos países dentro de respeto a sus soberanías.

«Yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que viven allá (en EE.UU.). También el tema de comercio, aunque no le corresponde específicamente al secretario del departamento de Estado (Rubio)», añadió.

Puntualizó que no habrá una firma de un acuerdo, lo que tendría otra connotación en la política exterior, sino que únicamente se espera que ambos países estén de acuerdo en «un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley».

«Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación, en el marco de nuestras soberanías», remarcó.

Sheinbaum se reunirá con Rubio a las 10:00 horas (16:00 GMT) y, posteriormente, se espera que el secretario de Estado estadounidense brinde una conferencia de prensa alrededor de las 11:00 (17:00 GMT) en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, junto al canciller Juan Ramón de la Fuente.

Rubio llegó el martes a México y fue recibido por De la Fuente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las afueras de la capital mexicana.

El Gobierno mexicano ha dicho que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’, acordada con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para evitar los aranceles a México, se han detenido desde febrero a más de 6.480 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo.

El 22 de agosto, la SRE anunció una disminución del 91 % en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos desde el 1 de octubre pasado, cuando inició el Gobierno de Sheinbaum.

Cifras oficiales apuntan que 82.049 mexicanos han sido repatriados en los últimos seis meses, desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. EFE

