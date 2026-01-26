México presidirá por primera vez la asociación latinoamericana de industria de reuniones

Ciudad de México, 26 ene (EFE).- México encabezará por primera vez la Asociación Latinoamericana de la Industria de Reuniones (Cocal), con la elección de Julio César Bojórquez Hernández como presidente para el periodo 2026-2028, en lo que la organización describió como una nueva etapa de integración regional del sector.

La Cocal informó en un comunicado que Bojórquez Hernández, director de Central Interactiva y actual presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones y Congresos (Amprofec)— asumirá el liderazgo regional en un proceso de transición coordinado desde hace meses con la actual junta directiva, encabezada por Luis Ricardo Martínez, de Expo Eventos Panamá, quien pasará a ser “past president” a partir de enero de 2026.

“La Industria de Reuniones es una herramienta de transformación económica y social. Asumo con entusiasmo este nuevo reto regional, con la convicción de que juntos podemos posicionar a América Latina como un referente global en innovación, colaboración y profesionalización del sector”, declaró Bojórquez Hernández.

Cocal atribuyó a Bojórquez Hernández más de dos décadas de trayectoria en publicidad y comunicación vinculadas a la industria, además de impulsar desde Amprofec la digitalización, la unidad gremial y la internacionalización del sector.

“Ahora, su visión y experiencia serán claves para fortalecer la unidad de la región a nivel continental”, agregó COCAL, que además enfatizó que no solo reunirá asociaciones, sino que a partir de este nuevo liderazgo se afiliará a profesionales independientes, empresas, académicos, estudiantes y nuevos destinos en Latinoamérica.

El nombramiento se da a la par del Congreso Nacional Amprofec (CONAM) 2026, a realizarse del 27 al 29 de enero de 2026, con la participación de más de 350 líderes globales para analizar el futuro de la industria, con la inteligencia artificial y el metaverso como ejes del debate. EFE

