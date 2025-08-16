México prevé impacto al turismo por alerta de viaje de EE.UU. a Guerrero, en el sur

Acapulco (México), 16 ago (EFE).- Hoteleros y empresarios de Guerrero advirtieron de que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos —que mantiene al sureño estado mexicano en nivel 4 de “No viajar” y eleva los riesgos a terrorismo, crimen y secuestro— puede frenar la recuperación del turismo y la economía de miles de familias que dependen de esta industria.

El aviso, actualizado el 12 de agosto, colocó a México en nivel 2 a escala país, pero con restricciones diferenciadas por estado, y prohíbe a los empleados del Gobierno estadounidense cualquier viaje a Guerrero, incluidas zonas turísticas como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.

A la par del nivel 2 general para México, el Departamento de Estado de EE.UU. clasifica a seis entidades en nivel 4 (“No viajar”), entre ellas Guerrero, y a otras ocho en nivel 3 (“Reconsiderar viaje”), mientras que Campeche y Yucatán se mantienen en nivel 1 (“Precaución normal”).

La actualización añadió el indicador de “terrorismo” entre los riesgos en todo el país, en medio del señalamiento de EE.UU. a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Para Guerrero, en el sur de México, el documento es tajante y pide a los empleados y ciudadanos estadounidenses que eviten desplazarse a cualquier área del estado, ni siquiera a destinos turísticos.

Impactos económicos y en el flujo de turistas

El sector terciario en el balneario de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país, sostiene que el golpe podría sentirse en las próximas semanas en reservas internacionales y derrama local.

Aunque el estado reportó picos recientes de ocupación durante fines de semana de verano —con registros cercanos a 80 % en destinos como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo—, los hoteleros temen que el aviso desvíe a viajeros de EE.UU., el principal mercado emisor, hacia destinos con menores advertencias.

En entrevista con EFE, el empresario restaurantero Jesús Zamora Cervantes afirmó que esta actualización «nos va a afectar en la economía y en el flujo de turistas internacionales”.

Defendió que, en el caso de Acapulco, en la zona costera, no se ha tenido un solo ataque contra algún turista extranjero, estadounidense, incluso nacional, tanto en temporadas de vacaciones, como fines de semana, por lo que consideró excesiva esta alerta, ya que los hechos de violencia son aislados.

Promoción y defensa de los principales destinos turísticos

Por su parte, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco-Servytur Acapulco, señaló que el aviso “no es algo nuevo”, sino «un refrito de información”, y aseguró que «hoy vemos una estrecha coordinación para garantizarle a los turistas y a los ciudadanos de Guerrero el libre tránsito por todas las avenidas, calles, autopistas y carreteras del estado”.

”Esto nos lleva a descalificar esta información, ya que carece de fundamentos”, agregó, al tiempo que insistió en que «Guerrero tiene las condiciones propicias para trasladarse” a cualquier parte del estado “y principalmente los destinos como Troncones, La Unión, Zihuatanejo, Acapulco, Copala, Taxco, municipios de gran vocación turística”. EFE

