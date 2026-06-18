México prevé un 63 % de probabilidad de que El Niño alcance categoría «muy fuerte»

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Ciudad de México, 18 jun (EFE).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México advirtió este jueves que existe un 63 % de probabilidad de que el fenómeno climático El Niño alcance una intensidad «muy fuerte» a finales de año, tras confirmar su establecimiento en el océano Pacífico ecuatorial.

En un comunicado, el organismo indicó que se prevé que el fenómeno se siga fortaleciendo durante los próximos meses y alcance su máxima intensidad entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

«Los pronósticos indican una evolución rápida», avisó la autoridad meteorológica.

El Niño corresponde a la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se caracteriza por un calentamiento anómalo de la superficie del océano Pacífico ecuatorial, acompañado de cambios en la circulación atmosférica.

De acuerdo con el SMN, estos episodios suelen presentarse cada dos a siete años y pueden extenderse hasta 18 meses.

A escala global, el fenómeno puede alterar los patrones de lluvia y temperatura, incrementando el riesgo de eventos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones en distintas regiones del mundo.

En México, los impactos varían según la época del año, explicó el organismo.

Durante el invierno El Niño suele favorecer temperaturas por debajo del promedio en amplias zonas del centro y norte del país, mientras que en primavera y verano puede propiciar condiciones más cálidas y secas.

El SMN añadió que en invierno El Niño históricamente incrementa las lluvias en el noroeste, noreste y la península de Yucatán, además de favorecer una mayor frecuencia de frentes fríos.

Y en primavera, las anomalías de calor y el déficit de humedad pueden elevar el riesgo de incendios forestales.

Además, el fenómeno aumenta la probabilidad de que la canícula -periodo de disminución de lluvias durante el verano- se prolongue más de lo habitual.

También suele favorecer una mayor actividad ciclónica en el océano Pacífico y una reducción de estos sistemas en el Golfo de México y el mar Caribe.

A finales de abril pasado, las autoridades mexicanas informaron que en México se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada de 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5.

De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico. EFE

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