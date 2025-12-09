México prohíbe totalmente los vapeadores y cigarrillos electrónicos

1 minuto

Ciudad de México, 9 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de México aprobó este martes reformas constitucionales que prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país.

Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores -de mayoría oficialista- avalaron el dictamen derivado de una iniciativa enviada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

La iniciativa reforma la Ley General de Salud «en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares», y establece penas de hasta ocho años de cárcel por su venta. EFE

