México promete «cero impunidad» tras caso de contrabando de combustible con funcionarios

Ciudad de México, 8 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este lunes cero impunidad en el caso del arresto de catorce personas implicadas en el contrabando de combustible, entre ellos varios funcionarios y militares tras el decomiso en marzo pasado de diez millones de litros en el estado de Tamaulipas (noreste).

“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana se refirió así al anunció el fin de semana de autoridades mexicanas del arresto de catorce personas relacionadas en contrabando de combustible, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina entre 2018 y 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Sheinbaum explicó que las detenciones se dieron tras la investigación a un buque que llegó al puerto de Tampico, noreste de México, que había teniendo denuncias de que transportaba sustancias que no eran combustible, por lo que tenía un permiso temporal para llevar esas sustancia.

«Entonces, le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país», aseveró.

Sheinbaum señaló que las personas detenidas eran empresarios que lograban que entrara diesel al país sin pagar impuestos y luego lo vendían a gasolineras o a otros proveedores de combustibles, por lo que tenían ganancias muy altas.

Afirmó que la investigación sobre este y otros casos relacionados con la venta de combustibles ilícitos continúa, pero reconoció que son investigaciones que toman tiempo, por lo que descartó que la lentitud del caso tenga que ver con que haya relacionados familiares del exsecretario de Marina.

«Como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace 2 años y venían haciéndose las investigaciones por parte parte de la fiscalía», zanjó.

En marzo pasado, autoridades mexicanas incautaron diez millones de litros de hidrocarburo asegurados en el mismo estado mexicano de Tamaulipas, en el noreste de México. Luego, a finales de julio, entes oficiales decomisaron 1,8 millones de litros de hidrocarburo ilegal y un inmueble también en Tamaulipas.

Estos operativos forman parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible, denominado popularmente como ‘huachicol’, un delito que ha generado pérdidas millonarias calculadas en casi cuatro mil millones de dólares entre 2019 y 2024 al erario público.

Finalmente, subrayó que su Gobierno llevará las investigaciones contra el robo de combustible o huachicol «hasta donde tope», sin importar si funcionarios públicos o empresarios resultan implicados en estas redes delictivas. EFE

