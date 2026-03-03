México prueba medición de pérdidas de alimentos y marca pauta regional, según la FAO

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- México avanzó en la medición del Índice de Pérdida de Alimentos asociado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, un paso que lo pone como “referente regional”, informó este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En un comunicado, el organismo resaltó un ejercicio piloto que aproxima el cálculo con información estadística disponible de datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) y estudios complementarios a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador 12.3.1.a forma parte del ODS 12, sobre producción y consumo responsables, y mide las pérdidas de alimentos desde la poscosecha hasta antes de la venta al consumidor final, con el objetivo de reducir el desperdicio y elevar la eficiencia de los sistemas agroalimentarios, explicó el organismo.

La FAO señaló que dar seguimiento a este índice es un proceso complejo porque requiere múltiples mediciones para cubrir los principales grupos de alimentos y distintas etapas de la cadena agroalimentaria.

“En este contexto, México destaca como referente regional al implementar un ejercicio piloto que aproxima el cálculo de este indicador utilizando información disponible”, sostuvo el organismo.

El trabajo del Inegi, en colaboración con la FAO, fue publicado recientemente en un informe y para el análisis se utilizó una canasta de 11 alimentos esenciales para la seguridad alimentaria: maíz blanco, trigo, frijol, jitomate, cebolla, calabacita, aguacate, limón, naranja, plátano y manzana.

Los resultados preliminares arrojaron para México una tasa aproximada de pérdida de alimentos de 9,31 %, calculada con base en la última ENA, en 2019.

La FAO puntualizó que estos resultados “no son oficiales”, pero representan un primer paso hacia una metodología nacional para el seguimiento del indicador 12.3.1.a.

Entre los próximos pasos, el organismo recomendó fortalecer las estimaciones basadas en la ENA y evaluar la calidad de los datos, así como considerar la inclusión de productos pecuarios en futuras mediciones e implementar estudios que cubran toda la cadena agroalimentaria.

La FAO agregó que la metodología permitirá evaluar la viabilidad de generar el indicador con datos del Censo Agropecuario 2022 y de la ENA 2025, lo que facilitaría la producción de datos nacionales para el monitoreo de la Agenda 2030. EFE

