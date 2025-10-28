México realiza una «búsqueda activa» del superviviente de una lancha atacada por EEUU

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La Secretaría de Marina (Semar) continúa este martes «el operativo de búsqueda y recate» del superviviente que viajaba en una de las embarcaciones presuntamente vinculada con el narcotráfico que atacaron fuerzas de Estados Unidos «en aguas internacionales» del Pacífico.

«La operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EE. UU., en el cual no existía mayor información de la persona reportada», señaló la Semar en un comunicado publicado en redes sociales.

También detalló que la operación de localización del «náufrago» se lleva a cabo a unos 830 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco, en el sur de México, y que en ella participan un buque de patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.

El comunicado de la Secretaría de Marina contrasta con la versión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia de prensa matutina había informado de que la Semar rescató a la persona que sobrevivió al ataque estadounidense a las cuatro presuntas narcolanchas en las que viajaban 14 personas.

«Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona», declaró.

Sheinbaum explicó que ordenó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina que trataran el incidente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el marco de los mecanismos bilaterales de seguridad.

«Yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y al secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, porque nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan», afirmó la mandataria.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informó jpu de que sus fuerzas armadas atacaron a cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un solo día, con la muerte de catorce personas.

Hegseth aseguró que ocho «narcoterroristas» murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iban a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha. EFE

