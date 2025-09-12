México reanuda envío de cartas y documentos sin valor comercial a Estados Unidos

3 minutos

Ciudad de México, 12 sep (EFE).- La estatal Correos de México, responsable del servicio público de correspondencia, mensajería y paquetería a nivel país e internacional, informó este viernes que a partir de este día reanudó el envío de cartas y documentos sin valor comercial a Estados Unidos.

El pasado 27 de agosto, la empresa había suspendido de manera temporal los envíos postales y de paquetería hacia Estados Unidos, luego de que el Gobierno de EE.UU., a través de la Orden Ejecutiva 14.324, suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares, una exención conocida como ‘de minimis’.

En un comunicado, el Gobierno de México indicó este viernes que, como parte del proceso de reanudación de los servicios postales, tras la puesta en marcha de la citada Orden Ejecutiva, aplicable a todos los países del mundo, «Correos de México reactiva el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia dicho país».

Esta medida constituye un primer avance en el restablecimiento de los servicios con destino final a Estados Unidos, indicó.

En este sentido, apuntó que a partir del 12 de septiembre, será posible acudir a las más de 1.500 oficinas de Correos de México en el país, donde se brindará atención para realizar «envíos exclusivamente de cartas y documentos a Estados Unidos, tales como cartas escritas, postales, papeles administrativos, legales o académicos, siempre y cuando no tengan valor comercial».

Correos de México explicó que si bien se mantienen restringidos los envíos de paquetería, mensajería, publicaciones impresas, revistas y libros hasta nuevo aviso, el Gobierno mexicano «lleva a cabo un intenso trabajo de coordinación entre las dependencias competentes, así como un diálogo permanente con las autoridades estadounidenses, para lograr acuerdos que restablezcan plenamente los servicios postales lo antes posible».

Miles de mexicanos envían cada año paquetes a Estados Unidos, destinados principalmente a amigos y familiares en el país.

A principios de abril, el presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió aplicar un cargo a los paquetes que entraran en territorio estadounidense, que debía entrar en vigor el 2 de mayo.

La moratoria para esta clase de envíos desapareció el pasado 29 de agosto, fecha a partir de la cual los derechos de aduana deberán pagarse antes de hacer el envío.

Los grandes perjudicados de la decisión de Trump son los gigantes chinos del comercio electrónico, como Temu o Shein, que, según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), procesaron en 2024 más de 1.300 millones de envíos ‘de minimis’ hacia EE.UU. EFE

